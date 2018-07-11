Юрмальский "Спартак" и "Црвена Звезда" сыграли вничью в Лиге чемпионов

"Спартак" из Юрмалы сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В других встречах "Астана" взяла верх над "Сутьеской", "Спартак" из Трнавы одолел "Зриньски", а "Судува" победила АПОЭЛ благодаря хет-трику голландца Регино Сисилии.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:0 (1:0)

Гол: Муртазаев, 29.

"Спартак" (Словакия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (0:0)

Гол: Ирка, 79.

Удаления: Чирьяк (З), 70. Чантуришвили (С), 89.

"Судува" (Литва) - АПОЭЛ (Кипр) - 3:1 (3:0)

Голы: Сисилия, 9 (1:0). Сисилия, 13 (2:0). Сисилия, 19 (3:0). Кажу, 90+4 (3:1).

"Спартак" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0