Юрмальский "Спартак" и "Црвена Звезда" сыграли вничью в Лиге чемпионов

"Спартак" из Юрмалы сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В других встречах "Астана" взяла верх над "Сутьеской", "Спартак" из Трнавы одолел "Зриньски", а "Судува" победила АПОЭЛ благодаря хет-трику голландца Регино Сисилии.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:0 (1:0)
Гол: Муртазаев, 29.
"Спартак" (Словакия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0 (0:0)
Гол: Ирка, 79.
Удаления: Чирьяк (З), 70. Чантуришвили (С), 89.
"Судува" (Литва) - АПОЭЛ (Кипр) - 3:1 (3:0)
Голы: Сисилия, 9 (1:0). Сисилия, 13 (2:0). Сисилия, 19 (3:0). Кажу, 90+4 (3:1).
"Спартак" (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-1/