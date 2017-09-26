Юрий Васильков: "Не похоже, что у Реброва "кресты"

Бывший главный врач сборной России Юрий Васильков предположил, что у вратаря "Спартака" Артема Реброва может быть перелом ноги. Голкипер столкнулся с форвардом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом на 57-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Вместо него на поле вышел Александр Селихов. Встреча в итоге завершилась вничью – 1:1.

– У Реброва, скорее всего, при обширной гематоме берцовой кости перелом малой берцовой кости, – сказал Васильков. – К счастью, большая берцовая по этому эпизоду должна быть цела. Если это подтвердится, то "Спартак" потерял Реброва примерно на месяц.

Но поймите, я сужу по телевизору и не могу поставить точный диагноз. Визуально, думаю, гематома и перелом малой берцовой кости.

– То есть это не похоже на крестообразные связки?

– Нет. Здесь прямой удар чуть ниже колена. Это предварительно где-то месяц. (Андрей СИЗЯКИН)

Ребров получил травму в игре с "Ливерпулем". На поле вышел Селихов //

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"