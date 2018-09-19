Юрий Семин: "Жесткое поражение. Второй гол "Галатасарая" получился нелепым"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Галатасарая"​ (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Жесткое поражение. Мы проиграли первые 10 минут, которые завершились голом в наши ворота. Хотя мы представляли, как "Галатасарай" играет дома, что он будет очень активен. Потом мы завладели преимуществом. Но вместо того, чтобы забить, пропустили второй нелепый гол. В стенку вместо пяти встали четверо. Ну а третий гол уже ничего не решал. Что два, что три мяч… Игроки пошли ва-банк, раскрылись, получили, – сказал Семин.

Следующий матч группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" проведет 3 октября – в Москве он встретится с "Шальке", который во вторник сыграл вничью с "Порту" (1:1). (Илья Андреев)