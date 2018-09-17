Юрий Семин заявил, что восхищен талантом главного тренера "Галатасарая"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал своего коллегу из "Галатасарая" Фатиха Терима одним из лучших футбольных специалистов в Европе.

- Периодически на различных футбольных мероприятиях мы видимся. Я восхищен его талантом. Это один из лучших европейских тренеров. Молодец он, я ему пожелаю крепкого здоровья, - сказал Семин на пресс-конференции.

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет во вторник в Стамбуле. В октябре 2002 года московская команда под руководством Семина со счетом 2:1 обыграла"Галатасарай" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Стамбульскую команду, как и сейчас, тогда возглавлял Фатих Терим. (Илья Андреев)

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)