Юрий Семин: "В нашей группе все равны"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что железнодорожникам досталась равная по силе группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

- Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны. Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой игре, - цитирует Семина официальный Твиттер "Локомотива".

Юрий Сёмин: Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны. Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой игре. pic.twitter.com/DfvYRTc1ew – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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