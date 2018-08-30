Юрий Семин: "В нашей группе все равны"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что железнодорожникам досталась равная по силе группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".
- Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны. Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой игре, - цитирует Семина официальный Твиттер "Локомотива".
Юрий Сёмин: Слабых нет в Лиге чемпионов, все соперники сильны, а в нашей группе все равны. Надо обязательно просмотреть последние игры всех соперников. На подарки рассчитывать мы не можем. Рабочая ситуация, будем готовиться к каждой игре. pic.twitter.com/DfvYRTc1ew– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.
Даты группового турнира:
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря