Юрий Семин: "В матче ЦСКА с "Монако" был серьезный футбол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА поделился своими впечатлениями от матча Лиги чемпионов, в котором армейцы сыграли вничью с "Монако" (1:1). По словам наставника, ему понравилась встреча.

– Вам удалось посетить матч с "Монако" и какие впечатления остались от игры ЦСКА?

– ЦСКА играл очень хорошо, особенно в первом тайме. Исключение – последние минуты, когда армейцы пропустили гол. А так это был очень хороший матч Лиги чемпионов. Был серьезный футбол, и я думаю, он доставил удовольствие всем болельщикам, которые пришли на стадион, независимо от того, что ЦСКА сыграл вничью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)