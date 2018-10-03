Юрий Семин: "В ключевых моментах не хватает концентрации"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Шальке" (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Два разных тайма. Первый мы имели преимущество, моменты, атакующие действия, не пропускали контратаки, - сказал Семин. Во втором тайме "Шальке""перестроил игру. Они добавили агрессии. И уже они имели преимущество, хотя особо явных моментов у них не было. Решающий мяч пропущен со ""стандарта" - это наша ошибка, которая привела к поражению.

- В первом тайме не хватало хладнокровия? А во втором - концентрации?

- Я согласен, что в ключевых моментах не хватает концентрации. У "Шальке" она была, они ложились под мяч, кто-то у них выручал. В первом тайме мы заставили "Шальке" обороняться. Почему не хватает концентрации? Это сложный вопрос. Мы уже не первую игру пропускаем в концовке.

Будем на эту тему работать. Концентрации не хватает, когда происходит усталость. Наши игроки последние 8-10 минут были уставшие, замен в атаку у нас уже не было. Фарфан травмирован, травмирован Смолов. Нападающих у нас, способных создать остроту, нет сейчас. (Александр Рогулев)