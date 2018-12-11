Юрий Семин: "Шальке" превзошел "Локомотив" физически"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал журналистам поражение от "Шальке"​ (0:1) в рамках 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов. 71-летний российский специалист считает, что его подопечные потеряли в последний момент концетрацию на фоне усталости.

– Наверное, "Локомотив" получил громадный опыт после того, как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, – сказал Семин. – Громадный опыт в том, что в этом турнире нужно бороться до 95-й минуты. Может быть, был фон усталости. Может, потеряли в последний момент в двух играх с "Шальке" концентрацию. Но мы проиграли. Поэтому поздравляю "Шальке" с выходом в следующую стадию. Все закономерно. Нам же, вероятно, того опыта, которого мы не имели, как раз и не хватило.

– Почему в заявке не было Мануэла Фернандеша?

– Фернандеш не смог играть из-за травмы. Хотя тренерский штаб надеялся на него.

– Вы решили сыграть в три центральных хавбека – первый раз в ЛЧ и второй раз в сезоне. В чем состоял ваш план?

– В большей степени "Локомотив" танцевал от своих возможностей на сегодняшний день. Поэтому вышли те игроки, которые были лучше готовы физически. (Игорь Рабинер)