Юрий Семин: "Шальке" плохо начал сезон? Это их проблемы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" отметил, что обладает достаточной информацией о соперниках. По его словам, его ассистент Дмитрий Лоськов смотрел игру гельзенкирхенцев против "Фрайбурга".

- Очень тяжелого периода у "Локомотива" не было, была определенная работа, в каких-то матчах играли хуже, в каких-то лучше, - сказал Семин. - Сейчас хорошее настроение после двух побед.

"Шальке" плохо начал сезон? Это их проблемы. У слову, у нас Дмитрий Лоськов уезжал смотреть игру "Шальке" во Фрайбург. У нас есть достаточная информация.

Что касается сегоднешнего состава, то решили оставить тех игроков, которые побежидали в предыдущих матчах.