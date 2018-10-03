19:51 | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Семин: "Шальке" плохо начал сезон? Это их проблемы"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке" отметил, что обладает достаточной информацией о соперниках. По его словам, его ассистент Дмитрий Лоськов смотрел игру гельзенкирхенцев против "Фрайбурга"

- Очень тяжелого периода у "Локомотива" не было, была определенная работа, в каких-то матчах играли хуже, в каких-то лучше, - сказал Семин. - Сейчас хорошее настроение после двух побед.

"Шальке" плохо начал сезон? Это их проблемы. У слову, у нас Дмитрий Лоськов уезжал смотреть игру "Шальке" во Фрайбург. У нас есть достаточная информация.

Что касается сегоднешнего состава, то решили оставить тех игроков, которые побежидали в предыдущих матчах.

Локомотив - Шальке-04

 

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