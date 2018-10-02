Юрий Семин: "Шальке" хорош быстрыми контратаками"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем с "Шальке" назвал сильные стороны соперника.

- Как обстоит дело с травмированными игроками?

- Состояние футболистов не изменилось. Определим перед матчем, кто сможет сыграть, кто нет.

- Вспомните, какие были эмоции, когда впервые сыграли в ЛЧ и сейчас?

- Лига чемпионов - это всегда эмоции. В этом турнире не каждому игроку и тренеру удается участвовать. Есть определенное напряжение перед матчем, как и у "Шальке". Мы ждем тяжелого и интересного поединка.

- Поговорили с Хеведесом о "Шальке"?

- Да разговаривал, еще с ним пообщаемся о сопернике.

- Чем вас удивил "Шальке"?

- В чемпионате Германии огромное значение имеет количество выигранных единоборств. Отмечу быстрые атакующие действия и агрессию в борьбе за мяч.

- Насколько важен для команды этот матч ЛЧ?

- Это очень важный и серьезный матч. Но жизнь на нем не заканчивается. Таким же важным был и кубковый поединок с "Балтикой", и игра с "Ахматом".

- "Шальке" плохо стартовал в этом сезоне. Что особенно можете отметить из сильных сторон соперника?

- Быстрая контратака. Очень хороши стандартные положения, высокие игроки оказывают большое давление. По остальным нюансам отдельно поговорим с нашими игроками. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

Матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" состоится 3 октября и начнется в 19.55 по московскому времени. Немецкий клуб имеет в активе одно очко и занимает третье место. У "Локо" ноль очков и последнее место.

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