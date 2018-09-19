Юрий Семин: "Раз 0:3, то схема в три центральных защитника себя не оправдала"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Галатасарая" (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Повлияло ли давление трибун на результат матча?

– Счастливы те футболисты, которые играют при такой поддержке болельщиков. Фанаты просто не дают им остановиться!

– Как вам дебют Идову?

– На мой взгляд, он сыграл достаточно неплохо. На этой позиции он выступал и в сборной Нигерии, и в "Амкаре". Так что никаких неожиданностей для него не было. Все центральные защитники тоже находились на своих местах. Никто не играл там, где ему было бы неудобно. Но раз 0:3, то схеме себя не оправдала.

Времени на то, чтобы восстановиться к "Зениту" (игра пройдет в воскресенье. – Прим. "СЭ"), у нас должно хватить. Мы от игры к игре становимся все лучше с точки зрения функционального состояния. Нужно восстановиться, прежде всего, психологически. Игроки очень расстроены. Ничего страшного не произошло, это часть жизни, часть футбола. мы примем критику, полезную для нас. Сейчас нас критиковать можно. (Илья Андреев)