Юрий Семин рассказал, кто бы мог стать его преемником в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на презентации своей книги "Возвращение на пьедестал" рассказал о том, кто бы мог возглавить железнодорожников после его ухода. По его словам, российские тренеры - самые квалифицированные.
- Преемник? Я за Симеоне. (Смех в зале). Сейчас сильны Аленичев, Тихонов, спартаковская школа сейчас сильнее локомотивской становится. Но в любом случае наши тренеры – самые квалифицированные, - цитирует Семина life.ru.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1167882/iurii_siomin_--_o_knighie_s_kritikoi_bossov_lokomotiva_ia_svobodnyi_chieloviek
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