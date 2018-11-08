Юрий Семин рассказал, кто бы мог стать его преемником в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на презентации своей книги "Возвращение на пьедестал" рассказал о том, кто бы мог возглавить железнодорожников после его ухода. По его словам, российские тренеры - самые квалифицированные.

- Преемник? Я за Симеоне. (Смех в зале). Сейчас сильны Аленичев, Тихонов, спартаковская школа сейчас сильнее локомотивской становится. Но в любом случае наши тренеры – самые квалифицированные, - цитирует Семина life.ru.