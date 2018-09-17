Юрий Семин рассказал, будет ли проблемой отсутствие Смолова в матче с "Галатасараем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отсутствие нападающего команды Федора Смолова на поле в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" станет "определенной проблемой".

- Когда сильный игрок пропускает такие матчи, это определенная проблема. Но нам есть кем его заменить. Это типичная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет, - сказал Семин на пресс-конференции.

Смолов не сыграет с "Галатасарай" из-за дисквалификации, которую заработал в 2017 году в период выступлений за "Краснодар". Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет в Стамбуле 18 сентября. (Илья Андреев)

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)