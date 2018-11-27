Юрий Семин: "Просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" рассказал о непростом графике команды.

- Не очень простой график у "Локо". В каком состоянии находится команда? И есть ли опасения, что игроки получат травмы в такую погоду?

- По поводу календаря мы просили у РПЛ, чтобы хотя бы один матч перенесли на резервный день, но нам навстречу не пошли. Так что будем играть в том графике, что есть. Думаю, что мы будем в хорошем состоянии. Кондиции у футболистов сейчас неплохие. Почти нет травмированных. Будет обязательно ротация в предстоящих матчах.

- Насколько на команду влияет психологически то, что не набрано ни одного очка в ЛЧ?

- Горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение. Так уж сложились обстоятельства. Нужно учесть этот опыт в дальнейшем и двигаться вперед. (Юлия Яковлева)

Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".

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