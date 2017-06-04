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Юрий Семин: "Поступок Серхио Рамоса - часть игры"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал критиковать капитана "Реала" Серхио Рамоса за поведение в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:1). Во втором тайме при счете 4:1 испанец упал после небольшого толчка в исполнении Хуана Куадрадо. Арбитр Феликс Брих показал последнему желтую карточку, ставшую для игрока второй.

– Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, омерзителен?

– Это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Семина

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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