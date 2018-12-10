Юрий Семин: "Нужно рассчитывать на себя. Будем рассчитывать на "Шальке" - ничего не получится"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед последним матчем группового турнира с "Шальке" призвал игроков своей команды рассчитывать только на самих себя.

- У "Шальке" большие проблемы в чемпионате, а в субботу - важнейший матч с "Аугсбургом", прямым конкурентом. Рассчитываете, что это скажется на составе и игры команды из Гельзенкирхена завтра?

- Всегда нужно рассчитывать только на себя. А если мы будем рассчитывать на "Шальке" - ничего не получится. Лига чемпионов - это ответственнейший турнир, где платят деньги за каждую игру. Поэтому никакие льготные моменты со стороны "Шальке" мы даже в мыслях не держим.

- Насколько важен Хеведес для "Локомотива"?

- Хеведес важен нам так же, как и 22 других игрока, которые у нас сегодня есть.