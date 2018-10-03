Юрий Семин: "Не только Фернандеш, но и все остальные сыграли хуже второй тайм"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что "Шальке" в матче Лиги чемпионов выдержал давление железнодорожников в первом тайме, а после перерыва смог навязать свою игру. Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

- Почему во втором тайме так неудачно сыграл Фернандеш​?

- Не только Фернандеш, но и все остальные сыграли хуже второй тайм. Тут многое связано с соперником. Они начали играть активнее. Они выдержали наше давление, и после перерыва смогли навязать свою игру.

- По-вашему, Гильерме виноват в пропущенном голе?

- Виноваты все, а не только он. Потому что при стандартном положении у каждого есть своя роль. Не держали игрока, причем не самого высокого. Гильерме мог взять? Мог. Если вратарь пропускает, гол есть гол. Мог выручить, а мог не выручить. Удар, кстати, был непростой.

- Юрий Павлович, мы хотим, чтобы вы что-то выиграли и на международной арене, а не только три чемпионства!

- Мы то же самое хотим, но пока не получается. (Александр Рогулев)