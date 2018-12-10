Юрий Семин: "Надеюсь, что с "Шальке" Фарфан сыграет хороший матч"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал форму нападающего Джефферсона Фарфана перед матчем с "Шальке".

Железнодорожники сыграют с "Шальке" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 11 декабря.

- Интересное совпадение у Фарфана, который забил семь мячей в пяти последних матчах прошлого календарного года, и набрал отличную форму сейчас. Чем вы это объясняете? И видите ли, что "Шальке" для него - особый раздражитель?

- Надеюсь, что он и с Шальке сыграет хороший матч. А почему такое происходит? По этому году основной фактор - он играл на чемпионате мира, это большой турнир, которому он отдал очень много сил. И для старта в чемпионате России ему просто не хватило времени для подготовку.