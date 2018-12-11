23:51 11 декабря | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Семин: "Локомотив" ни разу не играл в этой Лиге чемпионов трусливо"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал журналистам поражение от "Шальке"​ (0:1) в рамках 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов. 71-летний российский специалист заявил, что его подопечные создавали моменты и не ставили автобусы, но немцы оказали серьезное давление.

– Не согласитесь, что "Локомотив" сыграл в несколько трусливый футбол? Ведь нужно было побеждать?

– Думаю, вы ошибаетесь. Мы в этой Лиге чемпионов ни разу не играли в трусливый футбол. Мы создавали моменты, не ставили автобусы. Но, наверное, сегодня "Шальке" оказала такое давление, что нам пришлось защищаться. Вот и все.

– Было ощущение, что первые 60 минут все для вас в целом шло по плану, у "Шальке" не было моментов, но в последние полчаса у "Локомотива" произошел какой-то надлом. Так ли это? И можно ли сказать, что решающим в матче стал нереализованный момент хавбека Игоря Денисова?

– Он сыграл определенную роль. Но, мне кажется, "Шальке" последние не 30, а минут 15 физически нас превосходил. У немцев после предыдущей игры произошло больше замен, чем у нас. Они были в функционально лучшем состоянии, чем наши игроки.

– Вы предпочли форварда Эдера нападающему Федору Смолову в стартовом составе – но в перерыве заменили португальца на хавбека Антона Миранчука​. Можете объяснить эти решения?

– Сложный момент. Мне показалось после первого тайма, что в средней линии у нас не хватает игрока, который мог бы разогнать атаку, что может делать Антон в контратакующих действиях. Но это не произошло. (Игорь Рабинер)

Шальке-04 – Локомотив

 

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