Юрий Семин: "Локомотив" наказывали за малейшую оплошность"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов от "Порту" (1:4) посетовал на отсутствие баланса в игре своей команды, передает из Порту спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Почему вы решили выпустить Смолова не в пару к Эдеру, а вместо него?

- Количество нападающих не определяет остроту игры. Ее определяют другие вещи. Если бы у нас было тотальное преимущество во владении мячом, тогда да. А в данном случае я смысла не видел.

- В четырех матчах Лиги чемпионов у вас были разные сочетания центральных защитников. Это влияло на игру?

- Конечно, это влияет. Но это ситуация, которой мы не владеем. Дисквалификации Кверквелии, травмы защитников и так далее... Эти сочетания рождаются буквально накануне игр.

- Вы потеряли шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Насколько важна вам Лига Европы?

- Мы должны продолжать и и будем продолжать борьбу, потому что любое набранное нами очко идет в таблицу коэффициентов УЕФА России. Будем стараться все делать для продолжения борьбы в Европе.

- С чем связана плохая реализация? С нервами или с отсутствием опыта?

- Все в комплексе. Лига чемпионов не прощает ошибок, потому что тут играют футболисты высочайшего уровня. Нас наказывали за каждую малейшую оплошность. Было несколько хороших комбинаций, во всех матчах наша атака была неплохой. Но баланса не было между атакой и обороной. Элементарные ошибки - вот и все.