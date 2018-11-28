Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл в атаке, жалко, что в ЛЧ остался один матч"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором его подопечные одержали победу со счетом 2:0 над "Галатасараем".

- Я очень доволен, эта игра была очень сбалансированной. "Локомотив" хорошо играл в атаке и быстро переходил к обороне. Жалко, что осталась одна игра в ЛЧ. Это такой турнир, который многое определяет. Наверное, мы заслуживали то, чтобы взять какие-то очки, потому что в предыдущих матчах мы не реализовывали моменты. Это есть опыт.

В первом тайме у нас были моменты, когда мы проигрывали единоборства. Во второй половине игры нам стало проще, потому что мы повели в счете. У нас появилось пространство, Миранчуки выбегали в свободные зоны. Очень хорошо выбегал Крыховяк, нам было легче. Мы старались забить третий мяч. Не знаю, был ли офсайд в моменте с голом Смолова, все было на грани. Бежали вперед, но нужно было и обороняться. Ни в коем случае нельзя было играть сломя голову потому что это Лига Чемпионов, а "Галатасарай" - хорошая команда, - сказал Семин.

Благодаря победе над "Галатасараем", "железнодорожники" набрали первые очки в этой Лиге чемпионов, и приблизились к идущему третьим в квартете D "Галатасараю" на расстояние одного балла. Таким образом, "Локомотив" сохранил шансы на попадание в Лигу Европы.