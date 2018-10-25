Юрий Семин: "Контракт Фернандеша? Переговоры ведутся, спросите у него"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:3) прокомментировал ситуацию с продлением контракта с полузащитником Мануэлем Фернандешем.

– У вас снова есть моменты, но вы снова проигрываете. Как этот психологический барьер сломать?

– Победы. Как только будут победы, этот психологический барьер будет сломан.

– Действительно ли "Порту" сильнейшая команда вашей группы?

– Я могу только поздравить "Порту" с победой, поздравить президента клуба Кошту, который всегда находится с командой. На мой взгляд, это действительно лучшая команда нашей группы.

– Сознательно отдали мяч сопернику?

– Сознательно мяч никто не отдает. Да, "Порту" владел мячом, но моментов практически не создавал. Только владение мячом результат не приносит.

– А президент "Локомотива" с командой?

– Я не имел в виду ничего такого, когда говорил про президента "Порту". Повторю, я с большим уважением отношусь к Жорже. Человек, который держит команду на протяжении долгого времени, выиграл Лигу чемпионов, почти каждый год становится чемпионом Португалии. Я просто высказал уважение ему.

– Прояснилась ли ситуация с контрактом Фернандешем?

– Думаю, что нет. Переговоры ведутся. Но он сам лучше ответит на эту тему. Задайте вопрос Ману.

– Вы с оптимизмом смотрите на остаток группового турнира Лиги чемпионов?

– Всегда смотрю с оптимизмом. Всегда. Но есть реальность. Сегодня "Порту" первый, но у нас впереди еще два... то есть три тура. Девять очков, есть шанс занять второе место. Первое уже нет, а второе – можно. (Александр Рогулев)