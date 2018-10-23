12:51 | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Семин: "Контракт Фернандеша? Не хотел бы его терять в конце сезона"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о контракте полузащитника Мануэла Фернандеша и плане на матч 3-го тура группового турнира с "Порту".

– Готовы ли вы потерять Мануэла Фернандеша, у которого заканчивается контракт в конце сезона?

– Нет, не хотел бы его терять.

– "Порту" хорошо действует на флангах. Будете ли играть в три центральных защитника, чтобы укрепить оборону?

– У нас нет трёх защитников, так что играть так не будем. Акцент сделаем на своих действиях.

– Что скажете о поддержке болельщиков на матчах ЛЧ?

– Болельщики – одни из главных действующих лиц. Когда полный стадион, у игроков другая мотивация и настроение. Хотим, чтобы нас поддержали и в матче с "Порту".

Матч состоится в Москве в среду в 22.00 (мск) на стадионе "Локомотив". (Юлия Яковлева, Андрей Михайлов)

Локомотив - Порту

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