Юрий Семин: "Комментировать судейство в еврокубках не могу, слишком большие штрафы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту" (1:3).

– В матче, который прошел, использование голевых моментов сыграло ключевую роль. То, что мы создали, мы не использовали, а "Порту" – наоборот. Возможно, дело в квалификации. Я думаю, что дело психологии. Это и определило результат.

– Сказалось ли путешествие на МЦК на подготовку к матчу?

– Наоборот. Мы очень тяжело добирались до станции МЦК на Кутузовском, а потом это был супер-комфорт. РЖД молодцы, что такое сделали внутри Москвы. Перемещение внутри города вообще фантастика. Если бы не пересели, то вообще не успели бы.

– Что скажете по незасчитанному голу? Кажется, у команды после этого опустились руки.

– Могу комментировать судейство во внутреннем чемпионате, но не могу комментировать это на международной арене. Это слишком большие штрафы. Это вы должны комментировать. Вы же прекрасно видели и "пенальти", и гол Эдера.

– Как вам Крыховяк на позиции центрального защитника? Он там продолжит играть?

– Если такая ситуация будет в дальнейшем, защитники будут получать травмы, то да – он продолжит. Он был одним из лучших игроков сегодня. Он прекрасно справился со своими обязанностями, хотя играл на непривычной позиции. Нам бы хотелось, чтобы он играл . Он сказал: тренер, там, где вы считаете нужным, я сыграют. И он сыграл блестяще.

– Успеет ли Чорлука восстановиться к матчу в Порту? И есть ли понимание, как заменить Квирквелию в Португалии?

– Сегодня не понимаю. Но до Порту очень много времени. Думаю, Чорлука должен восстановиться. У нас еще много матчей, тяжелый график с большими перелетами, с разницей во времени. Этот матч мы должны забыть как можно быстрее, и переключиться на игру с "Енисеем". (Александр Рогулев)