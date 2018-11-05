Юрий Семин: "Команды и с семью очками выходили из группы ЛЧ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин положительно оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов в преддверии 4-го тура группового турнира против "Порту", сообщает сайт УЕФА. Специалист считает, что московскому клубу не хватало везения в предыдущих матчах европейской кампании.

– Что ждете от матча в Португалии?

– Сложной игры и наконец-то очков в турнирной таблице. Думаю, удача должна повернуться к нам лицом.

– Каковы шансы "Локомотива" на выход в плей-офф?

– Сдаваться никогда не надо, я оптимист. Случалось, и с семью очками команды выходили из группы. Нам реально их набрать. Надо улучшить игру, исключить элементарные ошибки, за которые нас наказывали. Так, "Шальке" мы уступили на последних минутах. С "Порту" тоже должны были брать очки.

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет завтра на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).