Юрий Семин: "Хорошо, когда болельщики ведут себя в какой-то мере агрессивно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" заявил, что не имеет ничего против того, когда болельщики на трибунах ведут себя активно.

- У "Галатасарая" очень горячие болельщики. "Локомотиву" будет сложно в такой атмосфере? - вопрос Семину на пресс-конференции.

- Что касается болельщиков, то наши игроки очень опытные, они выступали в разных чемпионатах. Не думаю, что их можно удивить таким давлением. Думаю, наоборот, хорошо, когда болельщики на стадионе ведут себя в какой-то мере агрессивно. Проблем никаких не вижу.

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет в Стамбуле 18 сентября. (Илья Андреев)

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)