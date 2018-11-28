23:44 28 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Семин: "Фернандеш всей душой в "Локомотиве", никакого конфликта нет"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос, почему Мануэл Фернандеш не попал в заявку на матч с "Галатасараем", заявив, что никакого конфликта с ним у специалиста нет.

– Почему не играл Фернандеш?

– Он в нашей обойме. Но он травмирован, поэтому его нет. Он тренируется пока индивидуально. У него растяжение приводящей мышцы, когда температурный режим меняется, появляются определенные победы. Я понимаю, почем вы спрашиваете. Никаких вопросов другого характера нет. Фернандеш – профессионал в высшей степени, который всей душой в "Локомотиве". Никакого конфликта нет. Фернандеш хочет играть в "Локомотиве" и хочет помогать. (Александр Рогулев)

Локомотив - Галатасарай

 

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