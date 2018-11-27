Юрий Семин: "Фернандеш еще сыграет в оставшихся матчах"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем", что происходит с полузащитником Мануэлом Фернандешем.

- Вы сказали, что в предстоящих матчах будет ротация. Борис Ротенберг будет задействован? И сыграет ли Мануэл Фернандеш в этих матчах?

- У Мануэла микротравма. Конечно, будет. У всех будет такая возможность. В каком матче сыграет, покажут тренировки. Он будет готовиться и к завтрашней встрече. (Юлия Яковлева)

Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".

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