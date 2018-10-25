Юрий Семин: "Это был матч упущенных возможностей для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива"​ Юрий Семин после поражения от "Порту" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:3) сделал акцент на упущенных моментах. По его мнению, у красно-зеленых есть проблемы с психологией.

– Влияние каждого эпизода оно огромное, тем более е в Лиге чемпионов, – отметил Семин в эфире "Матч ТВ". – И пенальти, и следующий момент сыграли решающую роль. Создавать моменты бесконечно невозможно. У "Порту" также были опасные атаки. "Локомотив" растранжирил то преимущество и моменты, которые имел.

Это был матч упущенных возможностей для нас. Почему? Сложный момент. Наверное, никто не ответит. Фернандеш большой мастер, практически всегда забивает пенальти, но сегодня не забили. Наверное, в большей степени психология.