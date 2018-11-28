Юрий Семин: "14 тысяч зрителей в Черкизово – это мало"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал посещаемость матча группового турнира с "Галатасараем", на который пришло 14 тысяч зрителей. Накануне ЦСКА собрал в "Лужниках" в три раза больше болельщиков.

– ЦСКА каждый год собирает болельщиков на Лигу чемпионов. 14 тысяч на "Локомотиве" – это много или мало?

– Я считаю, мало. Мы должны все вместе сесть и разобраться. Это не только проблема игроков и тренеров, это общая проблема. 14 тысяч человек – это мало. (Александр Рогулев)