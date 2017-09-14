Юрий Никифоров: "Спартак" провалил концовку матча с "Марибором"

Экс-игрок "Спартака" Юрий Никифоров отметил, что красно-белые потеряли два очка в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), а не заработали одно. По его словам, команда должна была лучше провести концовку поединка.

- Матч составил двоякое впечатление - такие игры надо вырывать, - приводит "Р-Спорт" слова Никифорова. - Жаль, что "Спартак" упустил эту победу - команда должна была выигрывать. Создать столько моментов… Надо было забивать свои мячи раньше. Обидно, говоря честно, "Спартак" потерял два очка. И концовку команда, конечно, провалила. Нужно было взять мяч под свой контроль, но этого не получилось сделать. И игроки "Марибора" минут пятнадцать давили "Спартак" и заслуженно забили.

И "Спартак" начал не очень хорошо, потому что такие команды, как "Марибор", в первые пятнадцать минут стараются подавить соперника. "Спартак" выдержал напор, взял мяч под свой контроль и начал создавать моменты. И на второй тайм команда вышла с очень хорошим настроем. К сожалению, первые пятнадцать и последние пятнадцать минут игроки провели не очень уверенно. Нужно было делать замены раньше и выпускать свежих игроков, но тренерскому штабу, конечно, все виднее.