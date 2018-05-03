Юрий Лодыгин – об ошибке Ульрайха: "Не думаю, что "Бавария" без финала Лиги чемпионов из-за этого"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что вратарь "Баварии" Свен Ульрайх, совыершив ошибку, не успел перестроиться обратно к мячу во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). Он добавил, что немецкий клуб не попал в финал турнира вовсе не из-за этого эпизода.

– Мое личное мнение по поводу гола – вратарь "Баварии" подумал, что Бензема будет первым на мяче, поэтому он сперва хотел сложиться, а потом не сумел перестроиться. Не думаю, что из-за этого момента "Бавария" не прошла в финал Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов 26 мая встретятся "Реал" и "Ливерпуль", начало – в 21.45 по московскому времени.

"Реал" - "Бавария". Бензема вывел хозяев вперед после ошибки Ульрайха