Юрий Ковтун: "Рамос не виноват в травме Салаха"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун отметил, что эпизод, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили - 3:1), был игровым.

- Виноват ли Рамос в травме Салаха? - вопрос Ковтуну.

- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.

- Показалось, что Рамос зажал руку соперника и навалился на нее. Это не фол?

- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.

- То есть действия Рамоса оправданы?

- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.

- Рамос ломает далеко не первого футболиста. Можно ли назвать его грубым защитником?

- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Форвард "Ливерпуля" Салах в результате столкновения с защитником "Реала" Рамосом получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов. Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.