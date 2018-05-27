Юрий Ковтун: "Рамос не виноват в травме Салаха"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун отметил, что эпизод, в котором нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму плеча в борьбе с защитником "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов (мадридцы победили - 3:1), был игровым.
- Виноват ли Рамос в травме Салаха? - вопрос Ковтуну.
- Мне показалось, что в том моменте испанец не нарушал правила. Эпизод вышел динамичным. Случается, что игрок не хочет нанести повреждение, но идет борьба. Получился стык и Рамос потянул Салаха за собой. Было уже невозможно как-то сгруппироваться - и египтянин неудачно упал.
- Показалось, что Рамос зажал руку соперника и навалился на нее. Это не фол?
- В матчах такого уровня всегда жесткий футбол. Да, захват был, но это игровой момент. Не думаю, что Рамос сделал это специально. Показалось, что все случилось спонтанно.
- То есть действия Рамоса оправданы?
- Конечно. Они вместе шли в единоборство, просто вышло такое падение. Таких много в любой встрече. Здесь просто имеет место несчастный случай.
- Рамос ломает далеко не первого футболиста. Можно ли назвать его грубым защитником?
- Наверное. Он много играет на публику. В любом спорном эпизоде действует напоказ, это бросается в глаза. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Форвард "Ливерпуля" Салах в результате столкновения с защитником "Реала" Рамосом получил травму и досрочно завершил финал Лиги чемпионов. Вместо египтянина на 31-й минуте вышел Адам Лаллана.
Бивень
Исландия-Россия, Ковтун.
11:43
Mavr03
сказал один из главных костоломов! просто в его время умели только рубить по ногам,а нынче культура выросла и все рученками делается
11:41
biggp1
да вообще финала не было,чего уж там..это иллюзия,ковтун
11:34
Спринт
Ковтун сам на поле был дуболомом, только по игровому классу намного ниже Рамоса. И в футболе абсолютно ничего не смыслит, раз лопочет, что фола не было.
11:32