Юрий Ковтун: "Неправильно обвинять Максименко в пропущенных мячах"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун, несмотря на ошибку вратаря красно-белых Александра Максименко в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3), призвал поддержать 20-летнего голкипера. В то же время он добавил, что в чемпионате России Максименко играет хорошо.

- Мне показалось, что вратарь понадеялся, что в эпизоде с третьим голос сыграет какой-то другой спартаковский футболист. Это его и сбило. В результате он сыграл в этом моменте неуверенно, - сказал Ковтун.

- Стоит ли его менять на Реброва в следующих матчах?

- Ошибки были у всех футболистов, не только у него. А так Максименко неплохо провел последний матч в чемпионате с "Локомотивом", сыграл на ноль. Думаю, так резко не стоит делать по нему какие-то выводы. Решение должно быть обдуманным.

К тому же я не знаю, насколько готов сейчас Ребров и как он выглядит. А молодой парень сыграл два матча в чемпионате и провел их достаточно уверенно. Понятно, что в Лиге чемпионов другой уровень, напряжение, ответственность. Но после второго забитого мяча в ворота ПАОК все спартаковцы стали ошибаться. Нельзя взять и свалить все на Максименко, обвинив его в пропущенных мячах. Это неправильно.

- Как оцениваете перспективы Максименко, когда поправится Селихов?

- Для начала надо посмотреть, кто займет место в воротах в ответном матче с ПАОК. А в дальнейшем, когда Селихов наберет форму, не исключаю, что предпочтение будет отдано именно ему. Здесь надо смотреть на тренировочный процесс "Спартака". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)