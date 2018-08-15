Юрий Ковтун: "Каррере нужно дать время"

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун отметил, что красно-белые в домашнем матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3 – по сумме двух матчей) имели шансы забить гол, но не сумели их реализовать.

- В матче с ПАОК "Спартак" не показал оптимальной игры. Дома не удалось забить, и это стало решающим. Гости правильно играли на тот результат, который был им нужен. В таких матчах не может быть много моментов, "Спартак" должен был использовать то, что было за счет индивидуального мастерства. Этих качеств и не хватило. И это вопрос не вчерашнего дня, потому что мы видим повторение такой ситуации. Здесь есть, в чем разобраться, - сказал Ковтун.

- Нужна ли сейчас смена тренера?

- Говорилось, что отставка может последовать, если команда не попадет групповой этап Лиги чемпионов. Это задача не выполнена. Как дальше будет развиваться ситуация - пока непонятно.

- Вас не удивила бы отставка Карреры?

- Бывает, что убирают тренеров и при других результатах. Если говорить о замене, сейчас сложно определиться, кто сразу сможет что-то поменять. Думаю, что Каррере надо дать возможность поработать. Есть Лига Европы, чемпионат России только начался. Каррере нужно дать еще время. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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