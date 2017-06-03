Юрий Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионов"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский подчеркнул, что в финальном матче Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" будет поддерживать клуб из Турина. По словам хавбека, "Старой синьоре" давно пора завевать самый престижный клубный европейский трофей.

– Буду болеть за "Ювентус". У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли "Барселоне", и в этом им уже пора победить, – приводит ТАСС слова Газинского. – И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь.

Если бы к Сами Хедире добавить шикарные передачи Миралема Пьянича, тогда очень бы нравился Хедира. Без него, наверное, им было бы сложно, это человек, который дает карты в руки атакующим игрокам – он отбирает мячи и освобождает остальных от работы тет-а-тет.

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" – "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".