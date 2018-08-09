00:06 | Футбол — Лига чемпионов

Юрий Гаврилов: "Максименко ловил мяч, как мыло в бане"


Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал игру и результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак" (3:2), который проходил в Салониках на стадионе "Тумба". 

- "Спартак" на фоне середняка показал среднюю игру?

- Не то что среднюю, а даже ниже среднего. Ну как можно на таком уровне за один тайм пропустить три мяча? Как это может быть? Это явные ошибки, явные недоработки некоторых игроков. Плюс еще в третьем мяче ошибка вратаря. Как он ловил этот мяч? Как мыло в бане?

- А второй пропущенный мяч - ошибка Максименко?

- А что там? Там на исполнение парень бил. Что Максименко мог сделать? Полевые игроки допустили ошибки. Оставили по центру соперника - и получили гол. Эти недоработки говорят о том, что играют неквалифицированные футболисты. Я понимаю, когда забивают на исполнение. Вас же не обыграли вчистую. Грек с правой стороны низом пробивает в штрафную, попадает между ног защитнику и мяч оказывается на 11-метровой отметке, но никто этого футболиста не закрывает. Как так может играть оборона в хорошей команде? В Европе в приличных клубах таких ошибок не видел. А здесь простые помарки и отсутствие мастерства. Жалко, что на этом уровне с такой командой, как ПАОК, у нас проблемы. (Сергей ЕГОРОВ)

ПАОК - Спартак М

 

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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/

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