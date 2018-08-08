Юрий Гаврилов – игрокам "Спартака": "Кому вы уступили? Кому?"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов после поражения красно-белых от ПАОК (2:3) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов посетовал на то, что команда не играла в свой футбол. Подопечные Массимо Карреры вела со счетом 2:0, но за 15 минут пропустила три мяча.

– "Спартак" должен поменять все. Надо более агрессивно действовать. Взять инициативу в свои руки. Я понимаю, что в Греции играли с опаской, хотя зачем бояться эту команду? Надо играть в свой футбол и навязывать инициативу противнику. А ее отдали полностью грекам.

Контролировать мяч не могут, отбирать его не могут. Эти игроки "Спартака", видимо, не понимают, что это такое – контролировать мяч. Кому вы уступили? Кому? Конечно, будем надеяться, что дома красно-белые забьют гол и пройдут дальше. (Арман МКРТЧЯН)

Ответный матч состоится в Москве 14 августа.

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