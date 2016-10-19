Юрий Белоус: "Не вижу в команде Курбана Бердыева козыря, кроме него самого"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус считает "Атлетико" одной из лучших команд Европы. Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – "Атлетико" состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

– "Атлетико" за последние пару лет стала одной из лучших команд Европы. Они успешно выступают в Лиге чемпионов. Для "Ростова" уже многое значит, что они выйдут на поле и сыграют против такого клуба. Тем более, ростовчанами по–прежнему руководит Курбан Бердыев, который умеет выстраивать игру от обороны. Но насколько им удадутся контратаки – пока вопрос. Тем более, в составе есть проблемы, так как травмирован Калачев и скамейка у "Ростова" маленькая. Но, возможно, против испанцев сыграет Байрамян. Я не вижу козыря в команде Курбана Бердыева, кроме него самого. Мой прогноз – 2:1, "Атлетико" победит.

Кайф или мука: чем окажется для "Ростова" матч с "Атлетико"?