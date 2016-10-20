Юрий Белоус: "Надо отдать должное Джанаеву – "Атлетико" мог забить еще 2-3 гола"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус подчеркнул в интервью "СЭ", что российской команде улыбнулась удача в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1). По его словам, испанцы могли забить еще два-три гола.
– Вы почти угадали итоговый счет, поставив перед матчем на победу "Атлетико" – 2:1.
– При всем том, что "Атлетико" и "Ростов" играют в схожей манере – компактно, аккуратно в обороне, с быстрыми выходами в атаку – индивидуальное мастерство гостей, конечно, сказалось. Мадридцы на голову выше дончан.
– 0:1 – счет по игре?
– Конечно же, нет. Надо отдать должное Джанаеву, "Атлетико" мог забить еще два-три мяча. "Ростову" улыбнулась удача. Но я не хочу ругать хозяев Они молодцы, старались, боролись. Однако, считаю, сказалось отсутствие Калачева.
– Будь он на поле, неужели "Ростов" отобрал бы очки у финалиста Лиги чемпионов?
– Он бы очень помог. Тимофей постоянно напрягал бы соперников на правом фланге. Несмотря на возраст, Калачев по-прежнему здорово смотрится. Его международный опыт в матчах за сборную Белоруссию ему серьезно помогает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Вопреки
Согласен... почти. И с такой скамейкой (Киреев в основу даже в ПЛ не попадает), расчитывать на что-то большее,смешно. Ну и главное. Без Бердыева на бровке - полный отстой ! Неужели он сам этого не понимает... или уже перешел ту грань, которая препятствует напрашиваемуся возвращению ? Сказать ему об этом в глаза никто не осмелится... а ЗРЯ. Игры команды До и после его ухода со скамейки результатами и поведением игроков (срываются, карточки, запоздалая реакция на изменение обстановки) отличаются в худшую сторону БЕЗ СОМНЕНИЯ. Вернитесь, уважаемый... даже если нужно переступить через ЧТО-ТО, ради города, болел... да и самих игроков - посмотрите во ЧТО превратился Азмун после "проводов" - НИКАКОЙ ! Да и другие играют хуже себя прошлогодних... Из Кириченко еще лет 5 тренера не будет... и то, если Бердыев будет учить... Даа, наверно, просто, не дано парню... как и многим хорошим игрокам, пытающихся стать большими тренерами.
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