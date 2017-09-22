Юрист: "Шансы "Спартака" выиграть апелляцию у УЕФА - минимальны"

Юрист Михаил Прокопец, комментируя решение УЕФА наказать "Спартак" запретом красно-белым болельщикам посещать гостевой матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и штрафом в размере 60 тысяч евро, выразил мнение, что у москвичей немного шансов оспорить вердикт организации. Он также добавил, что клубу надо поработать со своими фанатами.

– Я в отпуске и, к сожалению, почти не следил за развитием этой истории, – сказал Прокопец.

– На ваш взгляд, "Спартак" может выиграть апелляцию?

– Сложно дать однозначный ответ. ЦСКА побеждал. Мы как раз занимались этим вопросом. Видимо, можно (смеется). А чтобы оценить шансы "Спартака", мне нужно быть более погруженным в тему. Но повторюсь, прецеденты существуют – пример ЦСКА. "Спартаку" нужно доказывать, что ракета вылетела не с их трибуны.

– На видео хорошо видно, что файер прилетел со спартаковской трибуны.

– Если это действительно так, то шансы у "Спартака" минимальны. Значит, нарушение было и один матч – в принципе неплохо. ЦСКА был наказан серьезнее, как мы помним. Но у них были рецидивы. Сейчас советую "Спартаку" поработать с болельщиками, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что во время матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" (1:1) на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Кроме того, кто-то из красно-белого сектора запустил ракету в центр поля. Она приземлилась недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина.

Решение УЕФА: Болельщиков "Спартака" не пустят на гостевой матч с "Севильей"