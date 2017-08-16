Юрис Лайзанс: "Раз так успешно ЦСКА сыграл на выезде, то должен пройти дальше"

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс после первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0) в интервью "СЭ" заявил, что армейцы должны выйти в групповой турнир. По его мнению, красно-синие в ответном матче одержат минимальную победу.

– Домашний матч будет такой же тяжелый?

– Конечно. Но раз так успешно сыграли на выезде, то должны пройти дальше. Ничего особенно страшного в игре швейцарцев я не увидел. ЦСКА хорошо играет по счету. "Янг Бойз" побежит отыгрываться, раскроется, и этим армейцы могут воспользоваться. Думаю, что в домашней встрече красно-синие победят с минимальным счетом. (Павел ГУРЕВИЧ)

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