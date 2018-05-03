Юрген Клопп: "Звучит невероятно, но "Ливерпуль" едет в Киев на финал Лиги чемпионов!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не может поверить, что его команда вышла в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Вы не можете планировать выход в финал Лиги чемпионов - если вы не мадридский "Реал", "Барселона" или "Бавария", – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – Для них это куда более обычное дело, чем для нас. Мы начинали путь еще с квалификации, так что я очень рад за ребят. Теперь мы отправляемся в Киев - звучит безумно, но это так!