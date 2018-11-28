Юрген Клопп взорвал пресс-конференцию, назвав голос переводчика эротичным. Видео

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп во время пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" развеселил журналистов. Немецкий специалист слушал перевод вопроса от французского журналиста, а затем сказал: "Кстати, у переводчика очень эротичный голос". Это вызвало смех в зале.

Затем Клопп добавил: "Мои поздравления. Уау. Пожалуйста, снова!". Это снова вызвало волну смеха, сам тренер также засмеялся.

Jurgen Klopp really likes this translator's voice 🤭 pic.twitter.com/YWorBhknV8 – ESPN UK (@ESPNUK) 27 ноября 2018 г.

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