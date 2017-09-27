Юрген Клопп: "Удача была на стороне "Спартака"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил разочарование исходом матча группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1). При этом он отметил, что в игре его команды были положительные моменты, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Удача была на стороне "Спартака", – сказал немец. – Был великолепный штрафной, который исполнил соперник. К счастью, мы сравняли счет. Могли бы создать больше моментов, но и те, что были, надо было реализовывать. Было 4-5 моментов очень верных, их обязательно надо было использовать. Конечно, я разочарован. Это наша ошибка, мы сделаем выводы. В то же самое время было немало позитивных вещей.

– Вы начали матч с Салахом, Мане, Коутинью и Фирмину. Будете и дальше их использовать?

– Имена тут не имеют значения. Играть должна команда.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"