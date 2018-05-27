00:44 | Футбол — Лига чемпионов

Юрген Клопп: "У Салаха серьезная травма, очень серьезная"

Юрген КЛОПП и Мохамед САЛАХ. Фото AFP
Юрген КЛОПП и Мохамед САЛАХ. Фото AFP
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что у нападающего Мохамеда Салаха серьезная травма плеча. Форвард получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.

- Это очень серьезная травма, очень серьезная, - приводит пресс-служба "Ливерпуля" слова Клоппа. - Сейчас он в больнице и делает рентген. Это или ключица, или плечо. Ничего хорошего, вот и все.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

Травма Салаха. Как это было // 
BBC: У Салаха подозрение на вывих плеча. Он не сыграет на ЧМ-2018?

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Musorschik

Для России это все равно, абсолютно все равно! Салаху - скорейшего выздоровления.

01:14

Millwall82

Ну так для России это +.

01:09

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