Юрген Клопп: "У Салаха серьезная травма, очень серьезная"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что у нападающего Мохамеда Салаха серьезная травма плеча. Форвард получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.

- Это очень серьезная травма, очень серьезная, - приводит пресс-служба "Ливерпуля" слова Клоппа. - Сейчас он в больнице и делает рентген. Это или ключица, или плечо. Ничего хорошего, вот и все.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

Травма Салаха. Как это было //

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