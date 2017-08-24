Юрген Клопп: "Спартак" должен был уже войти в ритм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками его команды стали "Спартак", "Севилья" и "Марибор".

– Жеребьевка вышла захватывающей, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Очевидно, быть частью этого мероприятия очень увлекательно. Есть группы с "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом" и "Реалом". Конечно, не получить их лучше, чем наоборот. Но я не думаю, что после такого долгого пути нам нужно озираться на соперников. Нужно идти и готовиться. С "Севильей" будет открытая игра, предстоит долгая поездка в Москву. О "Мариборе" сейчас сложно что-то сказать. Многие их будут недооценивать, но не мы. Мы не думаем о сопернике, наши мысли – о турнире. Будем анализировать, серьезно разбираться. Хотим пройти как можно дальше. В Лиге чемпионов ко всем нужно проявлять стопроцентное уважение.

Уже с завтрашнего дня будем готовиться, постараемся собрать максимум информации. Возможно, отправим скаутов. В России сыграно уже семь туров, и это может быть преимуществом "Спартака", который должен войти в ритм. В Испании сыграли только один тур, про Словению не знаю. Отправим туда скаутов, последим. К матчам с ними будем готовы на сто процентов.

В группе нужно набирать как можно больше очков, бороться за каждый балл. Мы не фавориты в турнире, не фавориты в группе. Нужно на сто процентов быть сосредоточенными.