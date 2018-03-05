Юрген Клопп: "Слишком уважаю "Порту", чтобы выставлять резервный состав на ответный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не собирается выставлять второй состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту". В первой встрече английский клуб победил со счетом 5:0.

– Мы прекрасно провели первый матч. Но мы очень уважаем "Порту" и сам турнир, чтобы думать о резервном составе на ответную встречу, – цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. – У нас была тяжелая встреча в субботу в чемпионате. Я пока не принял решения относительно состава на игру с "Порту". Мы не сомневаемся, что португальцы захотят успешно сыграть в Ливерпуле и покажут свой класс.