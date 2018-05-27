Юрген Клопп: "Ситуация с Рамосом и травмой Салаха выглядит плохо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) отметил, что игру его команды сломала травма нападающего Мохамеда Салаха. Игрок получил повреждение плеча в столкновении с Серхио Рамосом и был заменен на 31-й минуте.

- План всегда один - хорошо играть, чтобы выиграть, - приводит ВВС слова Клоппа. - Мы начали хорошо и играли так, как запланировали. Ситуация с Рамосом и травмой Салаха выглядит очень плохо. Это был шок для команды, мы потеряли положительный импульс, чем воспользовался соперник.

Мы отошли назад и не смогли добраться до Луки Модрича или Тони Крооса. Приходилось бегать и бегать. Что я могу сказать о голах? Мы забили один, он забили три.