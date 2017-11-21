Юрген Клопп: "Сейчас не нужно говорить о голах Салаха, потому что они уже в прошлом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил восхищение формой вингера команды Мохамеда Салаха. 25-летний египтянин перебрался в английский клуб летом из "Ромы" и с тех пор забил 14 голов в 18 матчах.

- Разумеется, Салах оправдал ожидания – это очевидно, – цитирует Sky Sports Клоппа. - Пока идет все хорошо. Мне нравится Мо, мне очень нравятся его голы, но мне не нужно слишком много говорить о них, потому что они уже в прошлом. Сегодня вечером меня больше будет интересовать его статистика.

Матч "Севилья" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.